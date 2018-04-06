Капитана судна Норд пытались отбить – СМИ

Владимиру Горбенко должны были избрать меру пресечения в городском суде Херсона. Его якобы пыталась отбить у сотрудников СБУ группа из 15 человек.

В Херсоне группа лиц попробовала отбить у сотрудников СБУ задержанного капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко, которому должны были избрать в городском суде меру пресечения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в четверг, 5 апреля.

Агентство отмечает, что ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин проинформировал на своей странице в Facebook, что “сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, относительно которого избирали меру пресечения в Херсонском суде“.

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В разговоре Бабин подтвердил данный факт, и отметил, что в указанной группе было до 15 человек. Однако опроверг уже распространенное рядом СМИ сообщение, со ссылкой на его информацию в соцсети, что лицом, которое пытались отбить, является недавно задержанный на Херсонщине сотрудниками СБУ депутат “Евпаторийского городского совета“.

Кто именно является данным лицом, в сообщении Бабина нет ни единого слова. “По информации, полученной из других источников, сегодняшний инцидент касался задержанного капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко“, – говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно Норд задержали украинские пограничники в Азовском море. Экипаж судна заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 крымчан, отобрали паспорта.

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Накануне капитану корабля Владимиру Горбенко стало плохо. Его госпитализировали, однако вскоре вернули в СИЗО. В Москве уже дважды потребовали немедленно освободить моряков судна Норд.