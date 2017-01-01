Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд отпустил капитана российского судна Норд

Комментариев: 0
Капитана крымского рыболовецкого сейнера, ранее задержанного украинскими пограничниками, освободили в зале суда до основного разбирательства по делу.
Задержанное украинскими пограничниками судно Норд
Задержанное украинскими пограничниками судно Норд
dpsu.gov.ua

Херсонский городской суд вечером 5 апреля освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, сообщает Интерфакс-Украина.

"Освободили - до основного разбирательства. Капитан на свободе", - сообщил представитель владельца сейнера.

По словам адвоката Александра Руденко, Горбенко из зала суда поехал в больницу. 

Напомним, в водах Азовского моря корабль украинских пограничников задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России с десятью членами экипажа на борту.

Сейнер арестовали по решению суда, он находится в порту Бердянска в Запорожской области. Морякам запретили покидать судно. Капитана корябля доставили в Херсон 4 апреля.

Ему грозит грозит лишение свободы на срок до трех лет за нарушение закона о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Остальных членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа или до 15 суток административного ареста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, суд, Херсон, корабль, освобождение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь