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СМИ: Манафорт помогал Януковичу "очернить" Тимошенко

Комментариев: 1
Политтехнолог разрабатывал "черную" медиа-стратегию, чтобы дискредитировать оппонентов бывшего президента Украины и повысить его репутацию.
Пол Манафот
Пол Манафот
 
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт помогал экс-президенту Украины Виктору Януковичу проводить медиа-кампанию на Западе, направленную против украинского политика Юлии Тимошенко. Об этом в четверг, 5 марта, написала Тhe Guardian со ссылкой на собственные данные.
 
По информации газеты, в 2011 году Манафорт одобрил "секретную операцию в СМИ" для дискредитации Тимошенко за пределами Украины. Этот проект был частью многомиллионного лоббирования от имени правительства Януковича.
 
Согласно плану, разрушать образ Тимошенко предполагалось с помощью видео, статей и социальных сетей. 
 
Стратегия включала в себя, в частности, редактирование страницы Тимошенко в Википедии для того, чтобы подчеркнуть связанную с политиком "коррупцию и судебное разбирательство".
 
Чтобы скомпрометировать оппонентов Януковича планировалось создать "фейковый" аналитический центр в Вене, который должен был бы распространять информацию о его поддержке, а также использовать соцсети с "целевой аудиторией в Европе и США". 
 
Ранее сообщалось, что специальный прокурор США Роберт Мюллер получил полномочия расследовать работу Манафорта на правительство Украины.
 
Напомним, политтехнолога обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.
 

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Теги: Украина, Юлия Тимошенко, Янукович, черный пиар, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хи-Хитрираза    06.04.2018, 06:00
Оценка:  0
Хи-Хитрираза
Молодец мужик, свое дело знал, и выполнял безукоризненно. Жаль не вовремя пресекли.
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