СМИ: Манафорт помогал Януковичу "очернить" Тимошенко

Политтехнолог разрабатывал "черную" медиа-стратегию, чтобы дискредитировать оппонентов бывшего президента Украины и повысить его репутацию.

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт помогал экс-президенту Украины Виктору Януковичу проводить медиа-кампанию на Западе, направленную против украинского политика Юлии Тимошенко. Об этом в четверг, 5 марта, написала Тhe Guardian со ссылкой на собственные данные.

По информации газеты, в 2011 году Манафорт одобрил "секретную операцию в СМИ" для дискредитации Тимошенко за пределами Украины. Этот проект был частью многомиллионного лоббирования от имени правительства Януковича.

Согласно плану, разрушать образ Тимошенко предполагалось с помощью видео, статей и социальных сетей.

Стратегия включала в себя, в частности, редактирование страницы Тимошенко в Википедии для того, чтобы подчеркнуть связанную с политиком "коррупцию и судебное разбирательство".

Чтобы скомпрометировать оппонентов Януковича планировалось создать "фейковый" аналитический центр в Вене, который должен был бы распространять информацию о его поддержке, а также использовать соцсети с "целевой аудиторией в Европе и США".

Напомним, политтехнолога обвинили в мошенничестве и отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet