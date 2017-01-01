Итоги 5 апреля: Дело Мосийчука и дата окончания АТО

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 5 апреля:

Суд отпустил капитана крымского судна Норд



Читай также: Капитана судна Норд пытались отбить – СМИ

Херсонский городской суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна НордВладимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, до основного разбирательства.



Китай пожаловался на США в ВТО



Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организациюна проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров в связи с планируемым введением пошлин на импорт ряда китайских товаров.



Финляндия одобрила строительство Северного потока-2



Читай также: Газпром: Транзит через Украину снизится в 10 раз

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии. Из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.



Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе



Надежда Савченко не согласилась на допрос с помощью полиграфа, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.



5 апреля провели только исследование психологического состояния арестованной. Это заняло около часа.



В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука



Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что за терактом, в котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук стоит Генштаб России и целью был именно депутат. Один исполнитель теракта задержан, еще двое находятся в розыске.



Порошенко назвал дату окончания АТО



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Глава государства подчеркнул, что страна переходит к другому формату обороны и вводит новые более эффективные меры по применению вооруженных сил.



Рада переименовала десантные войска



Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках.



Высокомобильные десантные войска теперь будут называться Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Отмечается, что аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.

Юлия Скрипаль сделала первое заявление

Читай также: Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии после отравления в Солсбери. Она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления. Ранее в тот же день российские СМИ опубликовали запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией.