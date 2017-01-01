Итоги 5 апреля: Дело Мосийчука и дата окончания АТО
Главные новости и события 5 апреля:
Суд отпустил капитана крымского судна Норд
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Херсонский городской суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна НордВладимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, до основного разбирательства.
Китай пожаловался на США в ВТО
Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организациюна проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров в связи с планируемым введением пошлин на импорт ряда китайских товаров.
Финляндия одобрила строительство Северного потока-2
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Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии. Из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.
Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе
Надежда Савченко не согласилась на допрос с помощью полиграфа, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.
5 апреля провели только исследование психологического состояния арестованной. Это заняло около часа.
В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука
Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что за терактом, в котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук стоит Генштаб России и целью был именно депутат. Один исполнитель теракта задержан, еще двое находятся в розыске.
Порошенко назвал дату окончания АТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Глава государства подчеркнул, что страна переходит к другому формату обороны и вводит новые более эффективные меры по применению вооруженных сил.
Рада переименовала десантные войска
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках.
Высокомобильные десантные войска теперь будут называться Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Отмечается, что аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.
Юлия Скрипаль сделала первое заявление
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Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии после отравления в Солсбери. Она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления. Ранее в тот же день российские СМИ опубликовали запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией.