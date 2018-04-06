Киберполиция хочет трудоустроить "белых хакеров"

Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины будет набирать сотрудников на должности спецагентов, так называемых “белых хакеров“. Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.

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“Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины был основан новый институт – подразделение “белых хакеров“. За это время специалисты, успешно прошедшие отбор, зарекомендовали себя с позитивной стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам“, – говорится в сообщении.



Руководство Нацполиции решило увеличить количество “белых хакеров“ в Киберполиции.



Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно будет в разделе “Открытые конкурсы“ после старта начала с 10 апреля. Требования к кандидатам указаны на сайте Киберполиции.

Конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, которые позволят проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и предоставят возможность отобрать лучших из лучших.



Сотрудникам обещают зарплату на уровне от 25 000 до 50 000 гривен.

Как сообщалось 26 марта, украинский хакер украл более $ 1 млрд из банков РФ.