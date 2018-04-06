В Червонограде 16-летний пациент умер из-за небрежности врачей

Медиков приговорили, но тюремный срок они сидеть не будут.

Еще на операционном столе у пациента дважды останавливалось сердце krasnodarmedia.su

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Червоноградский городской суд Львовской области рассматривал дело по обвинению двух врачей, которые ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности во время анестезиологического обеспечения при операции на аппендицит, что привело к смерти 16-летнего пациента осенью 2016 года. Медикам вынесен обвинительный приговор.

Об этом сообщат Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняет издание, 16-летний юноша умер после операции на аппендицит. Тогда еще на операционном столе у него дважды останавливалось сердце, потом он впал в кому. На третий день пациента отвезли в львовский ОХМАТДЕТ, но его жизнь спасти не удалось.

4 апреля 2018 года суд вынес приговор, которым признал двух медиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК, и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права на два года занимать соответствующие должности врача анестезиолога в учреждениях, предприятиях, организациях независимо от формы собственности.

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Однако, одного из них суд освободил от отбывания основного и дополнительного наказания по закону Об амнистии в 2016 году. Другого по ст. 75, 76 УК освободил от отбывания основного наказания с испытательным сроком один год и с возложением ряда обязанностей.

Согласно судебным реестрами, подсудимыми является бывший анестезиолог Червоноградской больницы Оксана Смолевка и заведующий отделением анестезиологии Григорий Шипот.

Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому участники дела могут в течение 30 дней обжаловать его в Апелляционном суде Львовской области.

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