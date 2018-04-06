Раде предложат переименовать Днепропетровскую область

Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. Для этого нужно изменить Конституцию.

Депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Об этом депутат написал в Facebook.

“У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины - за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока“, - написал Денисенко.

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Депутат добавил, что край пяти Сечей наконец-то получит достойное название и избавиться от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора.

“Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины - лучшее для области, которая остановила Путина“, - подытожил он.

Напомним, 22 марта, депутаты Киеврады на пленарном заседании утвердили и поддержали ряд переименований, касающихся улиц и переулков.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович говорил, что Днепропетровская и Кировоградская области записаны как таковые в Конституции, а потому их переименование должно происходить через изменение Основного Закона или, как вариант, через изъятие перечня областей в целом.