Апелляционный суд оставил в силе приговор Агееву

Агеева осужден за участие в боевых действиях на стороне террористической организации ЛНР.

Российский консул посещал Агеева за время ареста всего один раз novynarnia.com

Апелляционный суд Луганской области оставил без изменения решение Новоайдарского райсуда от 18 января, которым российского диверсанта Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения тюрьмы.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, сообщил адвокат Виктор Чевгуз, передает Укринформ.

“Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции“,- сказал адвокат.

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Чевгуз добавил, что обжалует данное решение Апелляционного суда Луганской области в кассационном порядке. Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за российской стороной.

Стоит отметить, что Агеева обвинили в участии в боевых действиях на стороне террористической организации ЛНР, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд частично удовлетворил ходатайство, избрав для Агеева 10 лет тюрьмы.

Напомним, 24 июня 2017 года в Луганской области Виктора Агеева взяли в плен украинские военные. Позже стало известно, что он россиянин, который после срочной службы остался служить в армии РФ по контракту. В конце января 2018 года Агеев получил десять лет тюрьмы. Его признали виновным в участии в террористической организации.

Адвокат просил изменить Агееву квалификацию статьи.