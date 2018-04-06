Апелляционный суд оставил в силе приговор Агееву
Апелляционный суд Луганской области оставил без изменения решение Новоайдарского райсуда от 18 января, которым российского диверсанта Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения тюрьмы.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, сообщил адвокат Виктор Чевгуз, передает Укринформ.
“Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции“,- сказал адвокат.
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Чевгуз добавил, что обжалует данное решение Апелляционного суда Луганской области в кассационном порядке. Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за российской стороной.
Стоит отметить, что Агеева обвинили в участии в боевых действиях на стороне террористической организации ЛНР, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд частично удовлетворил ходатайство, избрав для Агеева 10 лет тюрьмы.
Напомним, 24 июня 2017 года в Луганской области Виктора Агеева взяли в плен украинские военные. Позже стало известно, что он россиянин, который после срочной службы остался служить в армии РФ по контракту. В конце января 2018 года Агеев получил десять лет тюрьмы. Его признали виновным в участии в террористической организации.
Адвокат просил изменить Агееву квалификацию статьи.