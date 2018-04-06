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В Кабмине объяснили, почему действует договор о дружбе с РФ

Комментариев: 1
Вице-премьер отметила, что срок договора проходит, но он может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.
В договоре РФ обязывается не нападать на украинское государство
В договоре РФ обязывается не нападать на украинское государство
УНИАН

В Кабмине заявили, что большой договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует потому, что в нем признается территориальная целостность Украины.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает 5 канал.

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“Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность и Россия там обязывается не нападать на украинское государство. И поведение России в течение этих четырех лет - это прямое нарушение“, - сказала она.

Вице-премьер отметила, что договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.

Напомним, 25 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Кабмина о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине и сделает страну сильнее.

Позднее, 29 марта, а МИД заявили, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать и вести речь о новом соглашении с учетом реалий.

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Теги: Кабмин, Россия, РФ, договор, сотрудничество
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Комментариев (1)
Глод    06.04.2018, 12:19
Оценка:  0
Глод
Он автоматически продляется на 10 лет, если одна из сторон не уведомит другую о его разрыве за полгода до даты продления.
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