В Кабмине объяснили, почему действует договор о дружбе с РФ

Вице-премьер отметила, что срок договора проходит, но он может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.

В договоре РФ обязывается не нападать на украинское государство УНИАН

В Кабмине заявили, что большой договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует потому, что в нем признается территориальная целостность Украины.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает 5 канал.

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“Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность и Россия там обязывается не нападать на украинское государство. И поведение России в течение этих четырех лет - это прямое нарушение“, - сказала она.

Вице-премьер отметила, что договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.

Напомним, 25 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Кабмина о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине и сделает страну сильнее.

Позднее, 29 марта, а МИД заявили, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать и вести речь о новом соглашении с учетом реалий.