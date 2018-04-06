На Одесской трассе произошло тройное ДТП

Женщина-водитель резко перестроилась в крайнюю левую полосу и задела две машины.

На Одесской трассе возле населенного пункта Вита Почтовая 5 апреля столкнулись три машины. Никто из людей не был тяжело травмирован.

Об этом сообщает Информатор.

“Авария случилась в 8:00. Женщина в Volkswagen ехала с двумя детьми в сторону Одессы. Резко перестроившись в крайнюю левую полосу, авто задело еще две машины. Hyundai Tucson, также двигался в сторону Одессы. А Nissan Tiida — в направлении Киева“, - говорится в сообщении.

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Однако, как рассказали пассажиры Nissanа, Volkswagen хотел развернуться в не положенном для этого месте. В результате аварии Hyundai вынесло на полосу противоположного движения — в направлении столицы. Nissan въехал в отбойник.

Volkswagen хотел развернуться в не положенном месте kiev.informator.ua

На месте ДТП работали патрульные. Полицейские сообщили, что замеры пока не проводились и виновник аварии не установлен.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента kiev.informator.ua

Напомним, 5 апреля в Киеве пьяный таксист устроил ДТП с пострадавшим.