Статус добровольцев АТО нужно определить на законодательном уровне - Третьяков

Законопроект призван исправить сложившуюся ситуацию и законодательно определить их статус, а также предоставить им социальные гарантии.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который обеспечит возможность предоставления статуса участника боевых действий добровольцам, которые участвовали в АТО в 2014-2015 годах. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

Законопроект №8227 “О внесении изменения в статью 6 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“о признании участниками боевых действийотдельных лиц из числа участников антитеррористической операции“ касается добровольцев, которые первыми пошли на защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, но потом не вошли в законные военные формирования, подчеркнул народный депутат.

“Как вызнаете, добровольцы тех добровольческих батальонов, которые не вошли в состав ни ВСУ, ни МВД, ни Национальной гвардии, ни других военных формирований и правоохранительных органов, пока не имеют статуса участника боевых действий, а потому не имеют на уровне государства соответствующих социальных гарантий и льгот. Этот законопроект призван исправить сложившуюся ситуацию и законодательно определить их статус, а также предоставить им социальные гарантии. Таким образом, он снимет социальное напряжение в обществе, которую сейчас мы имеем по этому вопросу“, - отметил Третьяков.