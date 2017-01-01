На взятке поймали и.о. главы РГА в Черниговской области
Полиция задержала исполняющего обязанности главы Коропской районной государственной администрации в Черниговской области Виктора Кузуба по подозрению в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.
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“5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного “транша“ в размере 4 тысячи долларов США. Общая сумма полученных средств составляет 5 тысяч долларов“, - отметили в полиции.
Стоит отметить, что черниговское издание Челайн уточняет, что задержан руководитель Коропского района Виктор Кузуб.
Как сообщалось 5 апреля, в Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки.