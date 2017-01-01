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На взятке поймали и.о. главы РГА в Черниговской области

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Чиновник вымогал деньги за передачу в аренду паев.
Региональное издание уточнило, что задержан руководитель Коропского района Виктор Кузуб.
Региональное издание уточнило, что задержан руководитель Коропского района Виктор Кузуб.
cheline.com.ua

Полиция задержала исполняющего обязанности главы Коропской районной государственной администрации в Черниговской области Виктора Кузуба по подозрению в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.

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“5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного “транша“ в размере 4 тысячи долларов США. Общая сумма полученных средств составляет 5 тысяч долларов“, - отметили в полиции.

Чиновник был задержан во время получения очередного
Чиновник был задержан во время получения очередного "транша"
npu.gov.ua

Деньги вымагались за получение в аренду земли
Деньги вымагались за получение в аренду земли
npu.gov.ua

Стоит отметить, что черниговское издание Челайн уточняет, что задержан руководитель Коропского района Виктор Кузуб.

Часть суммы была получена в долларах
Часть суммы была получена в долларах
npu.gov.ua

Как сообщалось 5 апреля, в Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки.

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Теги: взятка, коррупция, чиновник, земля, Черниговская область
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