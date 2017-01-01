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В Северодонецке самоубийца подорвал себя гранатой

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Рядом с местом взрыва находилось развлекательное заведение.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
lg.npu.gov.ua

В городе Северодонецке Луганской области на проспекте Гвардейском возле многоэтажки 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Посетители развлекательного заведения около 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, в этот момент раздался взрыв“, - сообщили в полиции.

Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

На месте нашли корпус гранаты с запалом без кольца. Сейчас проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.

Как сообщалось 29 марта в киевской больнице пенсионер вскрыл себе вены.

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Теги: граната, Северодонецк, самоубийца, взрыв, Луганская область
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