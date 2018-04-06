Обладателям паспортов ЛДНР хотят позволить работать в РФ без разрешений

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от оккупированного Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская.

В Госудуму РФ внесли законопроект, который позволяет обладателям паспортов террористических организаций ДНР и ЛНР рабоать в России без получения разрешения или патента.

Инициаторами законопроекта выступили незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими депутатами, сообщает сайт Госдумы.

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Обладателей паспортов ЛДНР хотят приравнять к беженцам или получившим временное убежище на территории РФ.

В пояснительной записке указывается, что на оккупированных Россией территориях Донбасса остановлены многие предприятия, и значительное количество жителей данных остались без работы.

Также в записке указывается, что по состоянию на 25 января 2017 года паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик получили 259 974 человека (157 500 и 102 474 чел. соответственно).

Напомним, 16 марта сепаратистские СМИ сообщили, что на временно оккупированной российскими гибридными войсками территории Донецкой области терористы ДНР выдали 170 тысяч “паспортов“.