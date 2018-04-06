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Обладателям паспортов ЛДНР хотят позволить работать в РФ без разрешений

Комментариев: 1
Инициаторами законопроекта выступили депутаты от оккупированного Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская.
Обладателей паспортов ЛДНР хотят приравнять к беженцам
Обладателей паспортов ЛДНР хотят приравнять к беженцам
svoboda.org

В Госудуму РФ внесли законопроект, который позволяет обладателям паспортов террористических организаций ДНР и ЛНР рабоать в России без получения разрешения или патента.

Инициаторами законопроекта выступили незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими депутатами, сообщает сайт Госдумы.

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Обладателей паспортов ЛДНР хотят приравнять к беженцам или получившим временное убежище на территории РФ.

В пояснительной записке указывается, что на оккупированных Россией территориях Донбасса остановлены многие предприятия, и значительное количество жителей данных остались без работы.  

Также в записке указывается, что по состоянию на 25 января 2017 года паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик получили 259 974 человека (157 500 и 102 474 чел. соответственно).

Напомним, 16 марта сепаратистские СМИ сообщили, что на временно оккупированной российскими гибридными войсками территории Донецкой области терористы ДНР выдали 170 тысяч “паспортов“.

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Теги: Донбасс, ЛНР, ДНР, РФ, Поклонская, Госдума
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    06.04.2018, 12:42
Оценка:  0
krolikoff_net
Нет на умирающей россии никаких работ.
Глод    06.04.2018, 12:23
Оценка:  +2
Глод
Вот и дешёвая рабсила.
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