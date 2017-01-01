Семейных врачей обяжут отвечать на звонки пациентов - Супрун

Теперь человек сможет попасть к врачу-специалисту, не просиживая предварительно 3-5 часов в очереди к терапевту.

Записаться к узкопрофильному специалисту можно будет через электронную систему здравоохранения скриншот из видео

Со 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору семейных врачей - в медучреждениях начали подписывать декларации (соглашения) с врачами. Однако уже летом будут внедрены очередные новшества - вызов врача на дом будет осуществляться в обход регистратуры - пациент будет звонить медику непосредственно напрямую.

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ТСН.

Так записаться к узкопрофильным специалистам можно будет через электронную систему здравоохранения. А семейные врачи, кроме личных приемов, будут также обязаны отвечать на телефонные звонки пациентов.

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“Чтобы получить консультацию от семейного врача и не сидеть в очередях, можно получить от него консультацию по телефону. Мы будем требовать от семейных врачей, чтобы они не только общались с пациентами напрямую, а также отвечали на их звонки. Пациент может по телефону рассказать врачу, что ему нужно направление, можно это делать через электронную систему здравоохранения, и пациент может пойти к своему специалисту даже без того, чтобы зайти к своему семейному врачу и общаться с ним “, - сказала Супрун.

И.о. министра отметила, что “семейный врач нужен каждому украинцу, потому что они решают легкие проблемы. Даже человек, который имеет хроническое заболевание, должен иметь своего семейного врача, но это не противоречит тому, что его также будут лечить и специалисты.

Напомним, также в марте вступил в силу приказ Минздрава №157, который отменяет многие формы медицинской документации. В частности, в прошлое уходят медицинская карта ребенка, талоны на прием к врачу, талоны амбулаторного пациента, контрольная карта диспансерного наблюдения.

Как сообщалось 3 апреля, 12,5 тысяч украинцев выбрали себе семейного врача.