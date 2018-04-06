Главным критерием медреформы должно стать увеличение продолжительности жизни - Богомолец

Богомолец против введения платной медицины, против безосновательного закрытия больниц и сокращения врачей.

Настоящая медицинская реформа должна базироваться на автономизации медицинских учреждений, оплате за услуги, а не финансирование учреждений и обязательном государственном медицинском страховании. Основным принципом медреформы должно стать создание качественной и бесплатной для людей медицины, а главным критерием ее эффективности - увеличение продолжительности жизни людей. Об этом сообщила в своем Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

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Она акцентировала внимание на том, как должно происходить медицинская реформа -в интересах каждого гражданина Украины.

“Я против введения платной медицины, против безосновательного закрытия больниц и сокращения врачей, против уничтожения скорой помощи. Вместо этого - за настоящую медицинскую реформу, направленную на улучшение доступности и качества медицины, а также уменьшение заболеваемости и смертности, за увеличение продолжительности качественной счастливой жизни украинский“, - подчеркнула политик.

Председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения напомнила, что именно она является идеологом реформирования медицины. В рамках этого реального реформирования Ольга Богомолец является автором закона, которым введен принцип “деньги следуют за пациентом“.

“Этот закон поддержали представители всех политических сил. Он должен был заработать с ноября 2017 года, но Минздрав не подготовило нормативную базу для своевременного начала его работы. Автономизация медицинских учреждений состоялась лишь частично, принцип “деньги следуют за пациентом“ на вторичном и третичном уровне не внедрена, зато Национальной службе здоровья, которая консолидирует в одних руках более 100 000 000 000 гривен и обходится государству в 200 000 000 - создано быстрее“, - заявила народный депутат.

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Она уверена, что для полноценного финансирования жизненно важных услуг медицинской отрасли нужны дополнительные 100 млрд гривен.

“Комитет по вопросам здравоохранения неоднократно обращался в Минздрав и в правительство с просьбой предусмотреть расходы на здравоохранение в бюджете на 2018 год на уровне не менее 5% ВВП при потребности в 7%. Но Минздрав согласилось лишь на 3,5%. Это означает, что «деньги пойдут только по выбранным». А именно - только за 27% из 100 000 онкобольных, 30% из 500 000 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркты и инсульты)“, -сообщила глава профильного парламентского комитета.

Для обеспечения больных и системы здравоохранения средствами Ольга Богомолец также разработала законопроект об общеобязательном государственном медицинском страховании, которое будет способно покрыть жизненно важные потребности граждан в качественных и бесплатных медицинских услугах.

“Для получения необходимых дополнительных 100 миллиардов гривен, что позволит профинансировать людям жизненно важные услуги, взносы должны составлять около 300 гривен в месяц. По недееспособных платить государство, за работников - работодатель, а самозанятые будут платить сами за себя. Но и этот законопроект блокируется в парламенте лоббистами МЗ“, - обратила внимание политик.

При этом, по ее мнению, целью так называемой «медреформы» стало создание вышеупомянутой Национальной службы здоровья, которая «будет питаться на жизнях людей». Потому, подчеркнула нардеп, никаких других шагов, которые бы действительно улучшали ситуацию в медицине, сделано не было.

“Темпы сокращения населения растут, десятки тысяч медиков убегают за границу, коллективный иммунитет снижается, доступность и качество медицинских услуг падают. Я обвиняю Минздрав в бездеятельности, в саботаже реформ, в манипуляциях и лжи. Политика МЗ ведет Украину к вымиранию. А нам нужна настоящая реформа, ради людей и ради людей. За это я борюсь и останавливаться не собираюсь. Я - медик в шестом поколении, и уничтожать украинскую нацию и разваливать сферу, которой посвятил свою жизнь весь мой род, невеждам не позволю“, - подытожила Ольга Богомолец.

Напомним, 3 апреля профильный парламентский комитет большинством голосов признал работу правительства в части здравоохранения неудовлетворительной и одобрил проект постановления Верховной Рады №5642 об обращении в Кабмин об увольнении Ульяны Супрун с должности и.о. министра охраны здоровья.Голова комитета Ольга Богомолец насчитала по меньшей мере десять причин для отставки Супрун.