Гриневич объяснила, зачем меняют правила приема первоклассников

Ведется работа по уменьшению количества справок и бюрократических требований.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что норма законопроекта относительно зачисления детей в начальную школу по месту жительства еще не окончательная, она обсуждается экспертами и обществом.

Об этом сообщает Укринформ.

“Это проект. Сейчас идет экспертное и общественное обсуждение. И вытекает этот законопроект из практики, которая есть во многих цивилизованных странах, когда ребенок в начальной школе учится ближе к месту проживания“, - сказала Гриневич.

Она отметила, что сейчас ведется работа по уменьшению количества справок и бюрократических требований.

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“В законе об образовании четко сказано: начальная школа одинакова для всех и должна быть как можно ближе по месту жительства. Итак, если остаются свободные места, то по определенным критериям, четким и прозрачным, происходит зачисление и детей из дополнительных районов, которые не являются районами обслуживания этой школы“, - подчеркнула министр.

Гриневич добавила, что правила позволят исправить ситуацию касательно зачисления при помощи взяток.

“Родители видят школу из своего окна и не могут устроить туда ребенка, потому что те, кто смогли устроиться там за взятку или по звонку, заняли места. Поэтому мы хотим решить эту ситуацию по справедливым, очень четким, прозрачным правилам“, - сказала она.

Напомним, 5 марта Министерство образования и науки начало принимать изменения в порядок зачисления детей в школы.