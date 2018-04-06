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Украина делает все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали – Гройсман

Комментариев: 7
По словам Гройсмана, скандал вокруг незаконно завезенных в Крым турбин показывает, что санкционная политика работает.
Гройсман рассказал, как Украина блокирует турбины Siemens в Крыму
Гройсман рассказал, как Украина блокирует турбины Siemens в Крыму
facebook.com/volodymyrgroysman

Украина принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в Крым, никогда там не работали. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в Верховной Раде в пятницу, 6 апреля.

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“Мы осуществляем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций для страны-агрессора“, - сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, подтверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.

“Я встречался с руководством Siemens и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там“, - сказал министр.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

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Как сообщалось, Siemens обвиняет Ростех в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО Сименс технологии газовых турбин и ОАО ВО Технопромэкспорт.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физлиц. Тем временем, суд в РФ отказал Siemens в возвращении турбин.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, Siemens, Владимир Гройсман, Гройсман
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Комментариев (6)
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BabaYul    06.04.2018, 13:28
Оценка:  0
BabaYul
Украина делает все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали.

Песок что ли в турбины подсыпает. Или в машинное масло мочу подмешивает.
Gidnyk    06.04.2018, 13:13
Оценка:  +1
Gidnyk
Ну не смешил бы людей. Турбины уже установлены. 2 запустят в мае, 2 в июне. И что "все" сделает Гройсман?
WTF2wtf    06.04.2018, 13:38
Оценка:  -2
WTF2wtf
Это они горели на днях?
Что-то пошло не так при установке?
WTF2wtf    06.04.2018, 13:40
Оценка:  -2
WTF2wtf
В Севастополе как раз на станции, где их ставят
Колишній-східняк    06.04.2018, 12:57
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Рашка - настолько самодовольная (ой, самодостаточная), что должна обходиться без турбин из проклятого запада.
Шкиряк_и_Зорян    06.04.2018, 13:06
Оценка:  -6
Шкиряк_и_Зорян
Каждому крымчанину - генератор с педальным приводом! Здоровый образ жизни должен стать их жизненным кредо! ))))
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