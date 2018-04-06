Украина делает все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали – Гройсман

По словам Гройсмана, скандал вокруг незаконно завезенных в Крым турбин показывает, что санкционная политика работает.

Украина принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в Крым, никогда там не работали. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в Верховной Раде в пятницу, 6 апреля.

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“Мы осуществляем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций для страны-агрессора“, - сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, подтверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.

“Я встречался с руководством Siemens и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там“, - сказал министр.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

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Как сообщалось, Siemens обвиняет Ростех в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО Сименс технологии газовых турбин и ОАО ВО Технопромэкспорт.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физлиц. Тем временем, суд в РФ отказал Siemens в возвращении турбин.