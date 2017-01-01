Гройсман в Раде заступился за Супрун

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встал на сторону и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмар встал на сторону Ульяны Супрун, увольнение которой было рекомендовано Комитетом Верховной Рады. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщили Новости Донбасса.

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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Гройсман, отвечая на реплику депутата Сергея Шахова, что родственники Супрун не живут в Украине, ответил: “Она (Супрун – Ред.) могла себе позволить жить в любой стране мира, у нее достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане, чтобы жить в Украине“.

Также Гройсман подчеркнул, что люди смогут выбрать семейного доктора не только до 1 мая – кампания продолжится. Премьер-министр отметил, что если человек не выберет себе семейного врача, то будет. И что стоять в очередях и куда-то специально ехать никому не нужно.

Напомним, Комитет Верховной Рады 3 апреля рекомендовал уволить Ульяну Супрун по инициативе депутатов Оппоблока. И.о министра здравоохранения заявила, что не собирается покидать свой пост, а в пятницу, 6 апреля, рассказала, кому может быть выгодно ее увольнение.