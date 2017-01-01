В Белой Церкви мошенник по хитрой схеме вымогал деньги у автовладельцев

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители задержали злоумышленника, который снимал госномера с автомобилей и оставлял владельцам записки с требованием выкупа.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

Читай также: Новая схема мошенничества: представляются “от имени Минсоцполитики“

“В полицию города Белая Церковь обратились владельцы автомобилей Renault, Mitsubish и Ford с аналогичными по смыслу заявлениями. Оказывается, у каждого из них сняли с машин государственные номерные знаки и оставили за щетками стеклоочистителя сообщение о выкупе. Чтобы вернуть похищенное, владельцам автомобилей устраивался настоящий квест“, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, жертвами неизвестного злоумышленника становились люди, которые оставляли автомобили на ночь возле домов.

“Утром их ждала записка с требованием спрятать деньги (200 гривен) в указанном месте. Обычно, это было недалеко от места преступления. Там владельцы машин находили и номер телефона, по которому надо было обратиться, чтобы узнать, где спрятан номерной знак. Получив информацию, водители находили номер“, - выяснили правоохранители.

Оперативникам удалось установить личность похитителя госномеров и задержать его с поличным. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, у которого ранее были проблемы с законом из-за совершения имущественных преступлений.

Сколько автовладельцев попались на его удочку и “поиграли“ по его правилам, заплатив выкуп, на сегодняшний день точно не установлено.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 (кража) и ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, который во всем признался, грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в феврале мошенники обхитрили на 16 тыс. гривен жителя Львовской области.