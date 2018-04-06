Боевики в ЛНР отменили комендантский час

В период пасхальных праздников местные "силовики" перейдут на усиленный режим несения службы.

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Главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, так называемой ЛНР, Леонид Пасечник подписал в пятницу, 6 апреля, “указ“ об отмене комендантского часа на подконтрольной ему территории на Пасху.

Стоит отметить, что комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом российской агрессии на Донбассе. Он действует в обеих республиках с 23.00 до 05.00.

“Отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики с 23.00 07.04.2018 до 04.00 08.04.2018“, — говорится в “указе“ Пасечника.

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Как уточняется в “документе“, в период отмены комендантского часа “министерство госбезопасности“ и “МВД“ перейдут на усиленный режим несения службы.

Как сообщалось 30 марта, главарь пророссийских боевиков ЛНР Пасечник предложил провозгласить “новую независимую Украину“.