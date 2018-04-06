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Боевики в ЛНР отменили комендантский час

Комментариев: 1
В период пасхальных праздников местные "силовики" перейдут на усиленный режим несения службы.
Пасечник подписал соответствующий "указ"
Пасечник подписал соответствующий "указ"
vistanews.ru

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Главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, так называемой ЛНР, Леонид Пасечник подписал в пятницу, 6 апреля, “указ“ об отмене комендантского часа на подконтрольной ему территории на Пасху.

Стоит отметить, что комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом российской агрессии на Донбассе. Он действует в обеих республиках с 23.00 до 05.00.

“Отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики с 23.00 07.04.2018 до 04.00 08.04.2018“, — говорится в “указе“ Пасечника.

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Как уточняется в “документе“, в период отмены комендантского часа “министерство госбезопасности“ и “МВД“ перейдут на усиленный режим несения службы.

Как сообщалось 30 марта, главарь пророссийских боевиков ЛНР Пасечник предложил провозгласить “новую независимую Украину“.

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Теги: ЛНР, боевики. пасечник, комендантский час, Луганск
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Комментариев (1)
Глод    06.04.2018, 14:01
Оценка:  +1
Глод
А чего не на всю ночь? С 4 до 5 утра всё-таки будет комендантский час.
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