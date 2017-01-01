Страстная пятница: Береза показал пустую Верховную Раду

На рабочих местах присутствуют всего несколько десятков народных избранников.

В Раде наблюдается массовый прогул скриншот из видео

Внефракционный народный депутат Борислав Береза показал пустой сессионный зал Верховной Рады, намекнув, что парламентарии уже начали готовиться к Пасхе.

Соответствующие видео он опубликовал в Facebook.

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“Страстная пятница в ВР. 11-30. И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти“, - написал депутат.

На кадрах видно, что на рабочих местах присутствуют всего несколько десятков народных избранников.

Борислав Береза показал пустую Верховную Раду 0:00 / 00:07

Напомним, 26 марта Комитет избирателей Украины сообщил, что в марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро - не проголосовали ни разу.

Ранее, в августе 2017 года, сообщалось, что за семь месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Рады.