Парасюк рассказал, когда Украина помирится с Россией

Народный депутат Владимир Парасюк предположил несколько условий, при которых возможно восстановление добрососедских отношений между Украиной и РФ.

Народный депутат Владимир Парасюк допустил примирение Украины и России, однако для этого потребуются определенные условия. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает УНИАН.

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Нардеп отметил, что Путин пытается мирно и безболезненно выйти и конфликта на Донбассе. Однако по мнению Парасюка, ему это не удастся просто так, ведь украинское общество радикально настроено против России, и хочет не мириться, а победить врага.

“Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией“, — сказал политик.



Парасюк считает, что для примирения Украины и РФ необходимо, чтобы в РФ изменился политический класс, чтобы россияне умели отставивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы или любая другая европейская нация.

Напомним, 6 апреля в Кабмине объяснили, почему до сих пор действует договор дружбы с РФ. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что срок договора проходит, но он может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.