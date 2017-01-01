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Порошенко поручил построить аэропорт на Закарпатье

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Рассматривается город Хуст или Мукачево.
В Закарпатской области хотят построить новый аэропорт
В Закарпатской области хотят построить новый аэропорт
mtu.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области. Об этом в пятницу, 6 апреля,

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, главная ставка делается на Ужгород.

“В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году“, - сказал Омелян.

Министр отметил, что аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.

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“Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее - строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства“, - добавил Омелян.

Как известно, Министерство инфраструктуры планирует также до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Как сообщалось 29 марта, УЗ объявила тендеры по строительству железной дороги в Борисполь.

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Теги: аэропорт, Порошенко, Закарпатська область, Петр Порошенко, Мининфраструктуры
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