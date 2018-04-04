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В Ивано-Франковске за побелку бордюров введут штрафы

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Директор департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства назвал побелку бесполезной тратой времени и ресурсов.
Ожидается, что в мае примут все положения новых правил
Ожидается, что в мае примут все положения новых правил
antikor.com.ua

Власти Ивано-Франковска приняли решение о том, что будут вводиться штрафы за сезонную побелку бордюров.

Об этом сообщил директор департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства Михаил Смушак, передает Мисто.

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“Свое мнение я высказал еще раньше. Повторюсь, это бесполезная трата времени и ресурсов. Ведь нужно закупить известь, а еще заплатить работникам, которые это будут делать. На наших объектах нигде бордюры не красят и не будут. Другой вопрос к учреждениям медицины, культуры и тому подобное. Эта показуха и гламур не к лицу нашему городу“, - сказал он.

Ожидается, что в мае на сессии горсовета примут все положения новых правил, после которых за побелку бордюров начнут выписывать штрафы.

“Лучше пусть позамитают у себя, чем побелкой занимаются“, - добавил Смушак.

Напомним, 4 апреля Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало новые государственные строительные нормы, согласно которым, в маленьких городах запретят строить высотки. 

Ранее, 3 апреля, заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе заявил, что в Украине запретят парковки внутри жилых кварталов.

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Теги: Ивано-Франковск, побелка, бордюры, штраф
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