Российского генерала подозревают в причастности к убийствам на Донбассе

Следственными группами на Донбассе задокументировано гибель 32-х и ранение 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждение и разрушение 211 жилых домов и 36 объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские правоохранители установили причастность к совершению преступлений против украинского населения на Донбассе генерала российской армии. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“Досудебным расследованием установлена причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии“, - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, от мая 2017 года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов на Донбассе. При этом, как отмечается, было допрошено более 300 свидетелей и потерпевших.

“Следственными группами задокументировано гибель 32-х и ранение 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждение и разрушение 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств. Проведено более 300 экспертиз предметов, изъятых из мест событий“, - отчитались в штабе.

Там также рассказали, что с целью документирования фактов вооруженной агрессии РФ на Донбассе в районе проведения АТО работают прокурорско-следственные группы, сформированные из состава представителей Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.

Напомним, российский генерал Валерий Асапов, погибший в 2017 году в Сирии, до этого командовал боевиками так называемой ДНР на востоке Украины.