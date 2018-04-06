Названые самые любимые праздники украинцев

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, Пасха популярней Нового года.

Киевский международный институт социологии с 9 по 18 февраля 2018 провел собственный опрос общественного мнения. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской властью территории.

Об этом сообщила пресс-служба института.

Так по результатам исследования определено, что Пасха является самым популярным официальным праздником в Украине. Так считает 82% опрошенных.

Читай также: “Болезнь в головах“: матрешки для украинских писанок возмутили чиновницу

Вторым в списке с минимальным отрывом идет Рождество - 81%. Новый год любят еще меньше - 79%. А вот Международный женский день почитают только 45%. В списке популярных также христианский праздник Троица (35%) и День Победы (31%).

А вот День Независимости в перечень любимых включили только 16% опрошенных.

Наименее популярны официальные праздники украинский - День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

В целом украинцы любят и уважают официальные праздники: только 3% опрошенных не относятся к каким-либо официальным праздникам как к важным или любимым.

По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). Но увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

Исследование КСИМЕ показывает, что женщины уважают религиозные праздники и 8 марта больше, чем мужчины. Но мужчины больше женщин уважают и любят Новый год и День защитника Украины.

Читай также: Канада выпустит монету в виде писанки

Больше всего тех, кто считает важными религиозные праздники, в Западном регионе (Рождество - 93%, Пасха - 92%, Троицу - 62%), меньше всего - в Центральном (Рождество - 76%, Пасха - 76%, Троице - 27%). В Южном - 78%, 82%, 28%, а Восточной - 78%, 77% и 16%.

Новый год наиболее популярный на востоке (90%), наименее - на западе Украины (65%). В центре новый год уважают и любят 84% опрошенных, на юге - 83%.

8 марта пользуется наименьшей популярностью на западе страны (27%), больше всего любят этот день на востоке (60%), центре (46%) и юге (57%).

День Победы больше уважают и любят в Южном и Восточном регионах (45% и 52% соответственно), меньше всего - в Западном (12%).

В центре Украины его считают важным 29% опрошенных.

День независимости Украины больше уважают на западе (24%), меньше всего - на юге (9%). В центре ответили утвердительно 16% опрошенных, на востоке - 14%.

Исследование проводилось по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью было опрошено 2043 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщалось 6 апреля, в Киеве в эти дни проходит фестиваль писанок.