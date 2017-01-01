Тендерный комитет аэропорта Борисполь подозревают в нарушениях

Прокуратура подозревает "злоупотребление властью или служебным положением" при заключении договора на 47 млн гривен.

Нарушения были допущены при реконструкции терминала D fakty.ua

Прокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотреблений руководства международного аэропорта Борисполь (Киевская область) при проведении тендера на реконструкцию терминала D.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что аэропортом Борисполь проведены открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции терминала D, в котором приняли участие два субъекта хозяйствования.

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“Победителем указанных торгов определено юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не соответствующее условиям тендерной документации (квалификационным требованиям) установленным заказчиком“, - утверждают в прокуратуре.

Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности.

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“Однако, тендерным комитетом аэропорта в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок заключен договор на сумму более 47 млн гривен“, - заявили в прокуратуре Киевской области.

Ка утверждают в ведомстве, такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств.

Реагируя на выявленные нарушения прокуратурой начато уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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