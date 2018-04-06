В Харьковской области у школьников изъяли мешок с 40 снарядами

По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции Лозовая.

Были задержаны два подростка возрастом 10 и 15 лет hk.npu.gov.ua

В Харьковской области на станции Лозовая правоохранители задержали двоих школьников, у которых был при себе мешок с 40 ржавыми снарядами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам подростков, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции Лозовая.

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“Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ НП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы“, - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, 5 апреля возле Измаила на украинском участке Дуная вследствие паводка всплыли три морские мины.