В Харьковской области у школьников изъяли мешок с 40 снарядами
В Харьковской области на станции Лозовая правоохранители задержали двоих школьников, у которых был при себе мешок с 40 ржавыми снарядами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По словам подростков, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции Лозовая.
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“Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ НП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы“, - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Напомним, 5 апреля возле Измаила на украинском участке Дуная вследствие паводка всплыли три морские мины.