КСУ взялся за отмену депутатской неприкосновенности

Конституционный суд рассмотрит обращение Верховной Рады и предоставит заключение.

Конституционный суд Украины назначил на 11 апреля рассмотрение законопроекта №6773 об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

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На заседании будет рассмотрено обращение Верховной Рады и предоставлено заключение, касательно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд президентского законопроекта №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Ранее, президент Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7203 и предложил, чтобы соответствующий закон в случае принятия вступил в силу с 1 января 2020 года.