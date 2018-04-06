Суд арестовал капитана Норда

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тысяч 240 грн.

Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного российского судна Норд Владимира Горбенко, которого накануне вечером отпустили в связи с истечением срока задержания. В частности, он арестован до 31 мая, передает Крым.Реалии.

Указано, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тысяч 240 гривен.

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В свою очередь адвокат назвал предложенный размер залога “немаленьким для человека простого, рабочего“.

В то же время сам Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (около 27 тыс. грн). По его словам, у него трое детей и неработающая жена. Однако капитан судна заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану Норда, у которого “наблюдаются скачки давления“, рекомендовали “прописать таблетки и рекомендовали во избежание риска инфаркта и инсульта пройти обследование“.

Напомним, 5 апреля Херсонский городской суд вечером освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко.

Ранее, в Херсоне группа лиц попробовала отбить у сотрудников СБУ задержанного капитана Горбенко.