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Суд арестовал капитана Норда

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Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тысяч 240 грн.
Адвокат назвал предложенный размер залога слишком большим
Адвокат назвал предложенный размер залога слишком большим
krymr.com

Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного российского судна Норд Владимира Горбенко, которого накануне вечером отпустили в связи с истечением срока задержания. В частности, он арестован до 31 мая, передает Крым.Реалии.

Указано, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тысяч 240 гривен.

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В свою очередь адвокат назвал предложенный размер залога “немаленьким для человека простого, рабочего“.

В то же время сам Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (около 27 тыс. грн). По его словам, у него трое детей и неработающая жена. Однако капитан судна заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану Норда, у которого “наблюдаются скачки давления“, рекомендовали “прописать таблетки и рекомендовали во избежание риска инфаркта и инсульта пройти обследование“.

Напомним, 5 апреля Херсонский городской суд вечером освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко.

Ранее, в Херсоне группа лиц попробовала отбить у сотрудников СБУ задержанного капитана Горбенко.

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Теги: суд, судно, корабль, Азовское море, арест, капитан, задержание, россиянин
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Комментариев (1)
Huper!    06.04.2018, 17:19
Оценка:  0
Huper!
Доплавался) Теперь только в АР Крым ни ногой
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