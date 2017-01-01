Над Харьковом заметили гало

В небе над Харьковом 5 апреля можно было увидеть редкое атмосферное явление под названием гало.

Над Харьковом можно было увидеть гало facebook.com/vladmir.kazhan

В небе над Харьковом вечером в четверг, 5 апреля, можно было увидеть гало. Соответствующие фото на странице в соцсети Facebook опубликовал житель города Владимир Кажанов.

По его словам, раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.

“Гало в небе над Харьковом 5.04.18! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!“ - написал Кажанов.

facebook.com/vladmir.kazhan

К слову, гало - оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

Ранее гало заметили в небе над Санкт-Петербургом.