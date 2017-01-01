4G от Киевстар запустили в 20 городах Украины

В этих населенных пунктах установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц.

Оператор мобильно связи Киевстар запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах страны.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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“6 апреля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах, как Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини“, - отметил оператор.

Стоит отметить, что 4G предоставляется всем абонентам оператора без дополнительной оплаты, согласно действующим тарифным планам.

Оператор отмечает: поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют незначительный радиус действия, покрытие будет не сплошным. По его данным, максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц является скорость до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+1800МГц эта скорость возрастет до 700 Мбит/с.

Напомним, ране Киевстар планировал запуск связи 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля.

Как сообщалось, Vodafone Украина с 30 марта по 2 апреля провел запуск 4G связи в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.

Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell.