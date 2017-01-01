В Николаеве грузовик на переходе сбил женщину с ребенком

К счастью, обошлось без серьезных травм.

В городе Николаеве на проспекте Мира в пятницу, 6 апреля, грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Читай также: В Мелитополе мужчину сбили сразу два авто: он выжил

“Грузовик ехал по проспекту Мира со стороны ул. Строителей в направлении площади Победы. На пересечении с ул. Генерала Свиридова справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дорогу женщина с ребенком. Водитель грузовика не заметил их и зацепил, отчего пешеходы упали на асфальт“, — говорится в сообщении.

Очевидцы аварии вызвали карету скорой помощи. Врачи, осмотрев пострадавших, не обнаружили травм, но предложили женщине и ребенку проехать в медучреждение для более детального обследования, однако они отказались.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе novosti-n.org

Напомним, в Киеве 6 марта полицейский автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил на переходе пенсионера.

