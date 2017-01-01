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В Николаеве грузовик на переходе сбил женщину с ребенком

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К счастью, обошлось без серьезных травм.
Водитель просто не заметил пешеходов
Водитель просто не заметил пешеходов
novosti-n.org

В городе Николаеве на проспекте Мира в пятницу, 6 апреля, грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

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“Грузовик ехал по проспекту Мира со стороны ул. Строителей в направлении площади Победы. На пересечении с ул. Генерала Свиридова справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дорогу женщина с ребенком. Водитель грузовика не заметил их и зацепил, отчего пешеходы упали на асфальт“, — говорится в сообщении.

Очевидцы аварии вызвали карету скорой помощи. Врачи, осмотрев пострадавших, не обнаружили травм, но предложили женщине и ребенку проехать в медучреждение для более детального обследования, однако они отказались.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе
ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе
novosti-n.org

Напомним, в Киеве 6 марта полицейский автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил на переходе пенсионера.
 

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Теги: Николаев, грузовик, переход, женщина, ребенок, ДТП, авария
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