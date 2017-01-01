Губернатор Савченко о Волошине: Он абсолютно кристально честный человек

Савченко дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели летчика Владислав Волошина и передал всю информацию, которой владел, в том числе и разговоры с погибшим.

И. о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин не был замешан ни в каких коррупционных схемах и не принимал решений, которые могли бы повлечь за собой ответственность. Об этом заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко в интервью изданию Левый берег, передает Обозреватель.

По словам Савченко, он уже дал показания в качестве свидетеля по этому делу и передал всю информацию, которой владел, в том числе и разговоры, которые были с погибшим. Губернатор отметил, что последний раз общался с Волошиным за несколько дней до отъезда, 5 марта. Он также добавил, что несет “полную моральную ответственность“ за сложившуюся ситуацию.

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“Поверьте, я сделаю все для того, чтобы семья Владислава Волошина находились в достойных условиях, о которых мечтал Владислав. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы была установлена истина, и вокруг личности Владислава не было никакой грязи, которую кто-то пытается распространять“, - сказал Савченко.

Комментируя опубликованную ранее переписку Волошина и бывшего замдиректора аэропорта Максима Карпина, Савченко заявил, что не считает ее содержание свидетельством своего давления на Волошина.

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“Давайте посмотрим, кто выложил переписку (Карпин – ред.). В конце декабря предыдущий директор аэропорта, Галайко, был задержан у меня в кабинете при попытке дать мне взятку. 2,5 млн гривен за продление контракта. Вторым фигурантом дела является господин Карпин. Он находился в машине под ОГА в момент передачи мне взятки с другой частью денег“, - напомнил Савченко.

Он добавил, что в переписке видно как Карпин психологически давит на Волошина. “…что им пытаются манипулировать. Но я понимаю, откуда там растут ноги. И я хотел бы, чтобы мы все дождались результатов следствия. Есть определенные вещи, которые в любом случае раскроются“, - уверен губернатор.

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По словам Савченко, когда Волошин пришел работать в аэропорт, его воспринимали как доверенного человека Савченко.

“Мои “глаза“ и “уши“…При этом на Владе никогда не было ответственности. И не могло быть. Он абсолютно кристально честный человек и надо поставить в этом точку. Он ни в коем случае не был участником никаких процессов (коррупционных). Участники - два человека, которых я называл, - Галайко и Карпин. Первый - в конце декабря был отстранен от должности“, - подчеркнул глава ОГА.

Он также напомнил, что переписку показали те же активисты и журналисты, которые первыми написали про дотендерную закупку компьютеров в аэропорту этими чиновниками. “Прошло полгода, и они стали друзьями“, - добавил он.

Савченко отметил, что не говорил с Волошиным о продлении контракта, о чем идет речь в переписке. “Он мне об этом ничего не говорил. Еще раз, что касается переписки. Надо дождаться позицию следствия. Думаю, оно рано или поздно покажет существующие материалы, и правда восторжествует“, - подчеркнул губернатор.

Напомним, Волошин застрелился в своей квартире 18 марта.