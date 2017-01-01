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В Харькове горела многоэтажка: погибла пенсионерка

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Погибшей 81 год. Эвакуировать из горящего здания пришлось около 20 людей, в том числе двоих детей.
Пришлось эвакуировать 20 людей, в том числе детей
Пришлось эвакуировать 20 людей, в том числе детей
скриншот из видео

В Харькове случился пожар в многоэтажке. Пришлось эвакуировать два десятка людей, однако не удалось спасти 81-летнюю бабушку.  Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщила ТСН. 

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Погибшая проживала на первом этаже. Именно с ее квартиры и начался пожар. Возгорание произошло в четыре часа утра. Из-за сильного скопления дыма в парадном, часть жителей дома не смогла самостоятельно покинуть здание – сотрудникам ГСЧС пришлось снимать их с верхних этажей при помощи лестниц. Среди эвакуированных граждан оказалось двое детей.

Пожарным потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать возгорание. После того, как пожар был погашен, в квартире на первом этаже было обнаружено обгоревшее тело бабушки. Ей был 81 год.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что в Киеве в здании пенсионного фонда был обнаружен обгоревший труп.

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Теги: Харьков, пожар, жертва, пенсионерка
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