В Харькове горела многоэтажка: погибла пенсионерка

Погибшей 81 год. Эвакуировать из горящего здания пришлось около 20 людей, в том числе двоих детей.

Пришлось эвакуировать 20 людей, в том числе детей скриншот из видео

В Харькове случился пожар в многоэтажке. Пришлось эвакуировать два десятка людей, однако не удалось спасти 81-летнюю бабушку. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщила ТСН.

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Погибшая проживала на первом этаже. Именно с ее квартиры и начался пожар. Возгорание произошло в четыре часа утра. Из-за сильного скопления дыма в парадном, часть жителей дома не смогла самостоятельно покинуть здание – сотрудникам ГСЧС пришлось снимать их с верхних этажей при помощи лестниц. Среди эвакуированных граждан оказалось двое детей.

Пожарным потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать возгорание. После того, как пожар был погашен, в квартире на первом этаже было обнаружено обгоревшее тело бабушки. Ей был 81 год.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что в Киеве в здании пенсионного фонда был обнаружен обгоревший труп.