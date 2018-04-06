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Украина синхронизирует санкции против России с США

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Президент Петр Порошенко ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.
Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против России
Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против России
facebook.com/petroporoshenko

Украина намерена синхронизировать свой санкционный режим с американским. Об этом заявил в пятницу, 6 апреля, президент Петр Порошенко, приветствуя расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка" в Facebook.

"Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей", - написал он в соцсети.

При этом президент выразил надежду, что Евросоюз аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки.

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только единым фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", - считает Порошенко.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против олигархов и чиновников РФ.

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Теги: Украина-Россия, СНБО, Порошенко, санкции, Петр Порошенко, санкции против должностных лиц, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LisyonoK    06.04.2018, 18:42
Оценка:  0
LisyonoK
Ещё бы антикоррупционный суд. И главу МинОбороны от бойцов.
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