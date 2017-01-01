Отец Павла Гриба выиграл конкурс на должность в министерстве

Игорь Гриб может возглавить отдел помощи лицам, лишенным свободы, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отец незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба, Игорь, выиграл конкурс на должность в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 6 апреля.

Речь идет о должности руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы.

Геращенко отметила, что Гриб "искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных".

По ее словам, в правительстве один из вице-премьеров будет курировать вопросы помощи семьям заложников и политзаключенных, а также координировать работу других министерств в этой сфере.

Ранее в России апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении ареста Павлу Грибу до 4 мая 2018 года.

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