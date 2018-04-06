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У Савченко в СИЗО взяли анализы

Комментариев: 3
Народного депутата, которая находится под арестом, посетили врачи "скорой помощи". У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы.
Надежда Савченко в суде
Надежда Савченко в суде

У народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 6 апреля.

"У Надежды была "скорая". Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала она.

 
 

Напомним, допрос Надежды Савченко на полиграфе 5 апреля не состоялся, так как не были согласованы все процессуальные вопросы.

 

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Теги: СИЗО, анализы, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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vicinq    06.04.2018, 19:54
Оценка:  0
vicinq
А где вы с Надюхой познакомились? Та где, на вокзале , она с ментами дралась...
vicinq    06.04.2018, 19:51
Оценка:  0
vicinq
От Надюха небось на мельдоний брали...
Из_бана    06.04.2018, 19:44
Оценка:  +1
Из_бана
Больше с нее ничего не возьмешь ...
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