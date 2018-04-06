У Савченко в СИЗО взяли анализы

Народного депутата, которая находится под арестом, посетили врачи "скорой помощи". У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы.

У народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 6 апреля.

"У Надежды была "скорая". Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала она.

Напомним, допрос Надежды Савченко на полиграфе 5 апреля не состоялся, так как не были согласованы все процессуальные вопросы.

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