За капитана судна Норд внесли залог
Залог за арестованного капитана российского судна Норд Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается. Об этом сказал адвокат Дмитрий Щербина, сообщает РИА Новости Украина.
“Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства – ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно“, – сказал Щербина.
Читай также: Москва повторно потребовала освободить моряков Норда
Ранее городской суд Херсона избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. Все моряки имели российские паспорта.