За капитана судна Норд внесли залог

Капитану корабля Норд Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Залог за арестованного капитана российского судна Норд Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается. Об этом сказал адвокат Дмитрий Щербина, сообщает РИА Новости Украина.

“Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства – ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно“, – сказал Щербина.

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Ранее городской суд Херсона избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. Все моряки имели российские паспорта.