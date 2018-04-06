Каплин просит НАБУ привлечь к ответственности Рабиновича

“Двухпаспортный израильский пенсионер“ Рабинович фиктивно продавал землю и отмывал средства", - утверждает Сергей Каплин.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) привлечь к ответственности народного депутата Вадима Рабиновича за отмывание денежных средств и фиктивную продажу земли.

Об этом Каплин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

“Двухпаспортный израильский пенсионер“ Рабинович фиктивно продавал землю и отмывал средства. Заявляю в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру) и НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) об отмывании денег и фиктивной продаже земли гражданином Израиля и по совместительству народным депутатом Украины Вадимом-Давидом Рабиновичем.

Рабинович, если не сбежит в Израиль на пенсию, точно отсидит за свою декларацию 2016 года, где он, помимо прочего смухлевал на сотни тысяч с доходами от продажи акций. Теперь подаю за 2017 (декларация о доходах за 2017 год), где у Рабиновича состав преступления маслом: незаконное обогащение, сокрытие доходов и расходов, отмывание коррупционных денег.

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“Привлечение к ответственности израильского афериста Рабиновича, несмотря на его многочисленные “крыши“ во власти - настоящий тест для антикоррупционной системы“, - написал Каплин.

ukranews.com

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