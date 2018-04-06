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Аваков: Освобождение Донбасса - полицейская операция

Комментариев: 1
В условиях российской агрессии особенно заметна эффективность работы Национальной полиции. Кроме того, дает свои плоды введенное более двух лет назад патрулирование.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
Пресс-служба МВД Украины

Подразделения Министерства внутренних дел Украины (МВД) готовятся к деоккупации Донбасса - рассматривает несколько вариантов развития сценария. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу, 6 апреля.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, эффективность работы Национальной полиции в условиях российской агрессии особенно заметна. 

"В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Статистика убийств является точной, труп невозможно спрятать... Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды", – уверяет Аваков.

Напомним, антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года.

 

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Теги: полиция, донбасс, Аваков, Арсен Аваков, Национальная полиция, реинтеграция Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LisyonoK    06.04.2018, 20:16
Оценка:  -1
LisyonoK
Надеюсь будет без жертв.
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