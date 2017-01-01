В Донецкой области чиновники требовали взятку у бойца АТО

У мужчины требовали 70 тысяч грн за содействие в решении вопроса о выделении ему, как участнику боевых действий, земельного участка.

Директор проектного предприятия и председатель сельсовета в Донецкой области требовали у участника АТО 70 тысяч гривен за содействие в выделении земельного участка. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 6 апреля.

По словам Лысенко, 5 апреля прокуроры военной прокуратуры Донецкого гарнизона сил АТО вместе с полицейскими в помещении одного из частных проектных предприятий Славянска задержали директора этой организации. Он по предварительному сговору с председателем одного из сельсоветов Донецкой области требовал у участника АТО 70 тысяч грн за содействие в решении вопроса о выделении ему, как участнику боевых действий, земельного участка и согласования соответствующей технической документации.

Взяточника задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды. Проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски.

В течение суток в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области военком требовал взятку от бывшего участника АТО.

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