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В Житомирской области в школе нашли почти две тысячи патронов

Комментариев: 1
Все боеприпасы были изъяты из школы правоохранителями и переданы на экспертное исследование. По данному факту проводится проверка.
Изъятые патроны
Изъятые патроны
Нацполиция Украины

Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 2 тысячи патронов к нарезному оружию. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что накануне в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений района с заявлением об обнаружении в классе 1 тысячи 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию.

Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали школьников с мешком снарядов. Всего у них изъяли 13 осколочных и 31 бронебойный снаряд.

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Теги: школа, полиция, боеприпасы, Житомирская область, патроны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Georg55    06.04.2018, 21:34
Оценка:  0
Georg55
Обычные патроны к мелкашке...в тире стреляют.. в пачке вроде 50 штук. В чем криминал???
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