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Под Одессой задержали двух россиян с наркотиками

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В отношении граждан России возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Им грозит тюремный срок 10 лет с конфискацией имущества.
Задержание наркоторговцев из России
Задержание наркоторговцев из России
Нацполіція України

В Овидипольском районе Одесской области сотрудники полции задержали дух граждан России, у которых обнаружили более 10 кг каннабиса. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 6 апреля.

По информации правоохранителей, злоумышленники передвигались на автомобиле BMW иностранной регистрации. Наркотики находились в салоне машины – в четырех трехлитроых банках.

Примерная стоимость изъятого каннабиса – 2,5 млн гривен. Наркотики отправили на экспертизу.

Россиян допрашивают. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Им грозит тюремный срок 10 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой задержали двух россиян с наркотиками

Ранее в Днепре изъяли партию наркотиков: метадон, концентрат из маковой соломки и прекурсор "ангидрид уксусной кислоты" предварительно ценили на сумму более 3 млн гривен.

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Теги: Россия, наркотики, Одесса, фото, россияне, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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