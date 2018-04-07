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Православные верующие отмечают Благовещение Богородицы

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Верующие вспоминают событие, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын Иисус Христос – спаситель мира.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы
pravmir.ru
 
Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу – последний день перед Пасхой.
 
Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира – Иисуса Христа. 
 
Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории "неподвижных" церковных праздников – отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае – 7 апреля). 
 
Такие совпадения – когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, – в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

Пасхальная корзина за год подорожала почти вдвое
 

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Теги: христианство, Православие, православная церковь, Благовещение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
X*_*X    07.04.2018, 02:32
Оценка:  0
X*_*X
На этой фреске можно заметить, что принимается некий сигнал из космоса, однако это описано восприятием реальности на уровне древности. Нам нужно на это посмотреть глазами технологий и современности. Очевидно, что это некая технология передачи информации и возможно нечто большего, что еще неизвестно
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