Православные верующие отмечают Благовещение Богородицы

Верующие вспоминают событие, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын Иисус Христос – спаситель мира.

Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу – последний день перед Пасхой.

Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира – Иисуса Христа.

Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории "неподвижных" церковных праздников – отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае – 7 апреля).





Пасхальная корзина за год подорожала почти вдвое Такие совпадения – когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, – в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

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