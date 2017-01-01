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В Харьковской области отопление отключат 10 апреля

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Документ подписала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Органам местного самоуправления в городах областного значения и в Харькове рекомендуют принять аналогичные меры.
В Харьковской области отопление отключат 10 апреля
Новости Каменского

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подписала распоряжение об окончании отопительного сезона.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и выше... разрешить закончить отопительный сезон в учебных, медицинских, детских других учреждениях бытового и социально-культурного назначения, а также в жилых домах... с 10 апреля", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте ХОГА.

Документ также рекомендует органам местного самоуправления в городах областного значения и в Харькове принять аналогичные меры.

Напомним, в ряде городов Украины уже завершился отопительный сезон.

 

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Теги: Харьков, Харьковская область, отопление, жкх тарифы отопление, отопительный сезон
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Источник: korrespondent.net

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