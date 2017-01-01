В Харьковской области отопление отключат 10 апреля

Документ подписала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Органам местного самоуправления в городах областного значения и в Харькове рекомендуют принять аналогичные меры.

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подписала распоряжение об окончании отопительного сезона.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и выше... разрешить закончить отопительный сезон в учебных, медицинских, детских других учреждениях бытового и социально-культурного назначения, а также в жилых домах... с 10 апреля", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте ХОГА.

Документ также рекомендует органам местного самоуправления в городах областного значения и в Харькове принять аналогичные меры.

Напомним, в ряде городов Украины уже завершился отопительный сезон.

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