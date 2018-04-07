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Обнародовано видео, как Супрун предлагают взятку

Комментариев: 2
На видеозаписи и.о. министра здравоохранения предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.
Ульяна Супрун
Ульяна Супрун
depositphotos.com

Журналисты ТСН обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой. На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое.

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Отмечается, что это один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек.

Так, присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия, и он решил помочь, за что его “теперь хотят судить“.

Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через “собственные фонды“, которую должны были оформить на ее помощника.

В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем “подыгрывала“ участникам схемы.

Ранее Супрун заявляла, что пока не собирается покидать свой пост.

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Теги: здравоохранение, видео, взятка, квартира, Супрун, Радикальная партия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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crestik    07.04.2018, 10:33
Оценка:  0
crestik
ворюги...
F16gref    07.04.2018, 10:16
Оценка:  -1
F16gref
Про взятку бабодедушке по фамилии Супрун очень интересно.А что там с видео про взятку Мосийчуку?
SERGEY    07.04.2018, 10:03
Оценка:  -1
SERGEY
да жесткое видео. а как там там с квартирами двух грузинских реформаторш украинской полиции. Эка и Хатия.
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