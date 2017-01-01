В Днепре задержали киллера, разыскиваемого в ЕС

У задержанного изъяты снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Мужчину разыскивают в странах Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

В Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"У задержанного изъяты снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке Умка праздновал день рождения, на котором собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", – рассказал он.

Замначальника полиции сообщил, что во время отработки местности по поиску пособника киллера и его возможной жертвы работники полиции вошли в заведение, в котором праздновали день рождения "вора в законе".

"Воры" забеспокоились – и тогда прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились. Зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались", – написал Аброськин.

Он добавил, что благодаря работе полиции была спасена, вероятно, жизнь одного из "воров".

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