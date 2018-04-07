В Одессе могли готовить вооруженную провокацию - СБУ

Во время обысков полицейские изъяли большой арсенал оружия.

В операции было задействовано 200 сотрудников СБУ и полиции ssu.gov.ua/ua

В Одессе сотрудники СБУ и полиции изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Накануне праздничных дней правоохранители провели масштабную операцию по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. Во время проведения обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра“ - говорится в сообщении.

Всего проведено 9 обысков ssu.gov.ua/ua

Также обнаружены заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия ssu.gov.ua/ua

По оперативной информации спецслужб, изъятые средства могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

По факту будет проведено расследование ssu.gov.ua/ua

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области у одного из местных жителей правоохранители выявили целый арсенал оружия и боеприпасов.