В Одессе могли готовить вооруженную провокацию - СБУ
В Одессе сотрудники СБУ и полиции изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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“Накануне праздничных дней правоохранители провели масштабную операцию по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. Во время проведения обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра“ - говорится в сообщении.
По оперативной информации спецслужб, изъятые средства могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области у одного из местных жителей правоохранители выявили целый арсенал оружия и боеприпасов.