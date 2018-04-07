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В Одессе могли готовить вооруженную провокацию - СБУ

Комментариев: 1
Во время обысков полицейские изъяли большой арсенал оружия.
В операции было задействовано 200 сотрудников СБУ и полиции
В операции было задействовано 200 сотрудников СБУ и полиции
ssu.gov.ua/ua

В Одессе сотрудники СБУ и полиции изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Накануне праздничных дней правоохранители провели масштабную операцию по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. Во время проведения обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра“ - говорится в сообщении.

Всего проведено 9 обысков
Всего проведено 9 обысков
ssu.gov.ua/ua

Также обнаружены заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия
Также обнаружены заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия
ssu.gov.ua/ua

По оперативной информации спецслужб, изъятые средства  могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей. 

По факту будет проведено расследование
По факту будет проведено расследование
ssu.gov.ua/ua

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области у одного из местных жителей правоохранители выявили целый арсенал оружия и боеприпасов.

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Теги: оружие, обыски, сбу, одесса, украина
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Комментариев (1)
krolikoff_net    07.04.2018, 13:30
Оценка:  -1
krolikoff_net
Судя по количеству оружия, теракт готовили не тривиальный.
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